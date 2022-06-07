Karşıyaka'da tesis yenileniyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da tesis yenileniyor

07.06.2022 12:22
Karşıyaka'da tesis yenileniyor

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki A takımın kamp merkezinde inşaata girişti.

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki A takımın kamp merkezinde inşaata girişti. Tesiste futbolcular ile teknik ekibin kaldığı odalar sezon öncesi tepeden tırnağa yenilenecek. Kamp merkezindeki tüm banyo, lavabolar ve eşyalar değişecek. Yenileme çalışmaları 11 Temmuz'da başlayacak sezon hazırlıklarına kadar bitecek.

Tesisinde daha iyi imkanlara kavuşacak Kaf-Kaf, sezon öncesi çift etap olarak planlanan kampı teke düşürdü. Temmuz ayında İzmir'de tesisinde kalıp antrenmanlarını akşam saatlerinde ışıklandırma altında yapacak yeşil-kırmızılılar, ağustos ayında yüksek rakım kampına giderek hazırlık maçları oynayacak.


YORUMLAR
500
Karşıyaka'nın acelesi yok Karşıyaka'nın acelesi yok
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Selçuk Yaşar, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da tesis yenileniyor - Son Dakika

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