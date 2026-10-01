Karşıyaka\'da Zafer Uysal\'ın ekibi şekillendi, Fatih Egedik yardımcı antrenör oldu

Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal'ın ekibi belli oldu. Uysal'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak Fatih Egedik, kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk, atletik performans antrenörü olarak Harun Özcan Çakmak, maç performans ve analiz antrenörü olarak ise Yavuz Tarhan görev yapacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alınca deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Yeşil-kırmızılı ekipte antrenmanlara çıkmaya başlayan Uysal'ın teknik ekibi de belli oldu. Zafer Uysal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Fatih Egedik, kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk, atletik performans antrenörü olarak Harun Özcan Çakmak, maç performans ve analiz antrenörü olarak ise Yavuz Tarhan görev yapacak.

Öte yandan Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde 3 Ekim Cumartesi günü Kepezspor'a konuk olacak. Bu karşılaşma, teknik direktör Zafer Uysal'ın yeşil-kırmızılı ekibin başındaki ilk maçı olacak.