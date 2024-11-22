Karşıyaka'da Zorunlu Değişiklik

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Kahramanmaraşspor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefleyen Karşıyaka'nın orta sahasında zorunlu değişim yaşanacak. Yeşil-kırmızılı takımda geçen haftaki Anadolu Üniversitesi deplasmanında direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezası alan Hakan Barış ile ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kadir forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın bu 2 oyuncunun yerine ilk 11'de Erdal ve Mert Yusuf'a şans vermesi bekleniyor.