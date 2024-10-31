Karşıyaka Deplasmanda Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Deplasmanda Galip Geldi

Karşıyaka Deplasmanda Galip Geldi

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde AE Cholargos Rodos'u 71-59 yenerek 3 yıl sonra kazandı.

31.10.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AE Cholargos Rodos'u mağlup ederek 3 yıl sonra deplasmanda galibiyet almayı başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Karşıyaka, 3. hafta mücadelesinde Yunan ekibi AE Cholargos Rodos'a konuk oldu. Müsabakayı başından sonuna kadar üstün götüren yeşil-kırmızılılar, rakibini 71-59 mağlup etti. Böylece Karşıyaka, 3 yıl sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Başantrenör Ufuk Sarıca, "Galip geldiğimiz için mutluyuz; bu, bizim için önemli bir galibiyetti. İlk yarıda iyiydik, iyi atış fırsatları bulduk fakat düşük bir yüzdeyle oynadık. Oyunun kontrolünü üçüncü çeyrekte ele geçirdik. Üçüncü çeyrekte savunmada daha iyiydik, teması artırarak oynadık ve 10 top çaldık; bu da bizim için önemliydi. Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyor, takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan Şensan unutulmadı

Karşıyaka Basket, Yunan ekibi AE Cholargos Rodos müsabakası öncesinde 'Huzur İçinde Uyu, Gökhan Şensan' yazılı pankartla müsabakaya çıkarak Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı bu şekilde andı.

Şensan, 29 Ekim Salı günü yaşadığı ani bir rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ufuk Sarıca, Basketbol, Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Deplasmanda Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Deplasmanda Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.