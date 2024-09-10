Karşıyaka, Çağatay Yılmaz'ı Kiralıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Çağatay Yılmaz'ı Kiralıyor

Karşıyaka, Çağatay Yılmaz\'ı Kiralıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katacağını duyurdu.

10.09.2024 11:54
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Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sil baştan kadro kuran ve birçok takviye gerçekleştiren yeşil-kırmızılıların, şimdi de Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'la her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kiralık olarak Karşıyaka'ya gelecek olan genç oyuncu, her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Taraflar arasında pürüz çıkmaması durumunda bu transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka'nın grubundaki en önemli rakibi olan Bursaspor'un altyapısından yetişen Çağatay Yılmaz, 7 sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı giymesinin yanı sıra kaptanlığa kadar yükselmeyi başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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