Karşıyaka evinde Söke 1970 Spor'u 2-1 yenerek 12 puana ulaşıp Play-Off'a yaklaştı

İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Alp Tanırgan, Süleyman Mücahit Demirer, Yakup Özer

KARŞIYAKA: Burak - Mevlüt, Hıdır, Aykut, Gökdeniz, Veysel (Dk. 82 Tuğay), Alpay, Mücahit (Dk. 73 Enes), Erhan (Dk. 73 Emircan), Samet (Dk. 87 Fehmi), Eren Arda (Dk. 46 Ömer)

SÖKE 1970 SPOR: Yiğit - Tunahan, Deniz (Dk. 46 Emin), Yiğithan (Dk. 90 Yağız), Selim Emre, İdris, Kağan (Dk. 46 Talha Emir), Eren (Dk. 74 Batuhan Güner), Çınar, Cengizhan, Berhan (Dk. 90 Batuhan Kuru)

GOLLER: Dk. Dk. 24 Veysel, Dk. 40 Erhan (Karşıyaka), Dk. 54 (P.) Berhan (Söke 1970)

SARI KARTLAR: Aykut, Veysel, Alpay (Karşıyaka), Cengizhan, Eren, Çınar, İdris (Söke 1970)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'le deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka evinde Söke 1970 Spor takımını 2-1 yenerek üst sıralar için umutlandı. Yeşil-beyazlılar 24'üncü dakikada frikikten Veysel'in attığı golle öne geçti: 1-0. Karşıyaka, dakikalar 40'ı gösterdiğinde Erhan ile farkı ikiye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 önde bitirdi. Konuk Söke 1970 Spor maçın 54'üncü dakikasında penaltıdan Berhan'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine ev sahibi Karşıyaka yazdırdı. Karşıyaka bu sonucun ardından 12 puana ulaşıp Play-Off hattına yaklaştı. Söke 1970 Spor ise 7 puanla orta sıralarda kaldı.