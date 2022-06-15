TFF 3'üncü Lig'de sezonu 7 Mayıs'ta tamamlayan Karşıyaka'da teknik heyet, antrenmanlar başlayana kadar geçecek 2 aydan uzun arada futbolcuların fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Uzun tatilde kilo alıp, kondisyon problemi yaşamamaları için oyunculara tek tek bireysel antrenman programı veren yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar'ın ekibi, futbolcuların programlarına uyup uymadıklarını takip ediyor. Antrenmanlara 11 Temmuz'da yeniden başlayacak yeşil-kırmızılı ekip, lige kadar takım halinde 2 aylık hazırlık dönemi geçirecek.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, futbolcuların bireysel durumlarını takipte - Son Dakika