Karşıyaka Genel Kurulunda Şok Gelişme

Spor

Karşıyaka'da bugün yapılacak genel kurulda Mehmet Karal adaylıktan çekilirken, eski başkanlardan Mutlu Altuğ ve ekibinin ise harekete geçerek listesinin son halini hazırlamaya başladığı öğrenildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde sular durulmuyor. İzmir ekibinde bugün yapılacak genel kurulda bir öncesi yönetimde Futbol Altyapı Başkanı olarak görev yapan Mehmet Karal adaylığını açıklamıştı. Fakat Karal'ın listesinde bulunan 10 kişinin kulüp üyesi olmadığı için yönetim kurulunda yer alamayacağı ifade edildi. Bu 10 kişiden 6'sının üyelik başvurusu yapılmasına rağmen onaylanmadığı için yönetim kurulu listesinde yer alamayacağı bildirildi. Yaşanan bu durum üzerine adaylıktan geri çekilmek zorunda kalan Mehmet Karal'ın üzgün olduğu belirtildi.

Mutlu Altuğ harekete geçti

Karşıyaka'da gözler eski başkanlardan Mutlu Altuğ ve arkadaşlarına çevrildi. Mehmet Karal liste verdiği için geri adım atan Mutlu Altuğ ve ekibi, listesine son şeklini vermek için harekete geçti. Bu akşam yapılacak genel kurul öncesine kadar Mutlu Altuğ'un içinde yer alan oluşumun aday olması bekleniyor. Altuğ'un başkan olmayacağı ancak oluşturulacak yönetime dışardan destek vereceği öğrenildi. Karşıyaka'da uzun yıllar futbol ve basketbol şubelerinde görev yapan Aygün Cicibaş'ın başkan adayı olması bekleniyor. Bugün yapılacak genel kurul öncesinde Cicibaş'ın kulübün kayyuma gitmemesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söylediği ifade edildi. - İZMİR