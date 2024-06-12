Karşıyaka, Hüseyin Eroğlu ile Anlaşamadı, Mustafa Reşit Akçay İle Görüşecek

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TFF 3'üncü Lig'de yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hedefine ulaşmak için takımı yeni sezonda üst liglerden kariyerli bir teknik adama emanet etmek isteyen Karşıyaka, Hüseyin Eroğlu ile maddi şartlarda anlaşamadı.

Yeşil-kırmızılı yönetim, İzmir'e davet ettiği Mustafa Reşit Akçay ile masaya oturacak. Daha önce Altınordu'yu 10 yıl boyunca yönetip 3'üncü Lig'den Süper Lig kapısına getiren, Samsunspor'u ise geçen sene Süper Lig'e taşıyan İzmirli teknik adam Hüseyin Eroğlu'yla 1.5 aydır temas kuran Karşıyaka, mali konularda uzlamaşamadı.

Kulüpten 3 yıllık kontrat ve yüksek garanti maaş talep eden Eroğlu ile mutabık kalınamadı. Yine uzun süredir görüşülen Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Reşit Akçay ile mali olarak prensipte anlaşmaya varılırken, taraflar bugün masaya oturup son kararı verecek.