Karşıyaka, Kahramanmaraşspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Kahramanmaraşspor ile Karşılaşıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zorlu bir maça hazırlanan Karşıyaka, evinde Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde önemli eksikleri bulunan Karşıyaka, üst üste 5. galibiyetini hedefliyor.

23.11.2024 10:48
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 yenilerek lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düşen 25 puanlı 2'nci sıradaki Karşıyaka, yarın evinde 17 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Kahramanmaraşspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta maçında Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Yeşil-kırmızılı takımda kırmızı kart görüp 3 maç men cezası alan ve kadro dışı bırakılan Hakan Barış ile yine kırmızı kart cezalısı olan Kadir forma giyemeyecek. Müsabakanın biletleri maraton ve misafir tribünü 125, numaralı 250, VIP A-C 600, VIP B 1000 TL'den satışa çıktı. Karşıyaka taraftarının önünde üst üste 5'inci galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: DHA

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