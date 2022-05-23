Karşıyaka kaleci almayacak - Son Dakika
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Karşıyaka kaleci almayacak

23.05.2022 13:04
Karşıyaka kaleci almayacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağını yine kaldırarak defans, orta saha ve forveti takviye etmek isteyen Karşıyaka, kale için ise arayış yapmayacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağını yine kaldırarak defans, orta saha ve forveti takviye etmek isteyen Karşıyaka, kale için ise arayış yapmayacak. Mevcut file bekçilerinden geçen sezon birinci kaleci olan Yusuf ile önceki sezonlardaki takımın bankosu Erdoğan'ın sözleşmelerinin devam ettiği Karşıyaka'da devre arasında gelen Evra Saner ile Efe de alternatifler arasında yer alıyor. Geçen sezon başında alınıp hiç forma giyemeyen, ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Yunus ise takımdan ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

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