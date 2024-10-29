Karşıyaka Kulübü Başkanı Gökhan Şensan Vefat Etti

Spor

Karşıyaka Kulübü Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan hayatını kaybetti.

Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, ani rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Şensan'ın tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada "Vakitsizce aramızdan ayrılan Gökhan Şensan'a Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun, nur içinde uyusun." ifadelerine yer verildi.