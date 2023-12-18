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Karşıyaka Medical Point, 3 maçlık galibiyet serisiyle yükseliyor - Son Dakika
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Karşıyaka Medical Point, 3 maçlık galibiyet serisiyle yükseliyor

Karşıyaka Medical Point, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde oynadığı son 3 maçını da kazanarak galibiyet serisine imza attı. Gökhan Öner yönetimindeki takım, 7 galibiyetle ligde 4. sıraya yükseldi ve üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Karşıyaka Medical Point, 3 maçlık galibiyet serisiyle yükseliyor
18.12.2023 - 12:16,
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Karşıyaka Medical Point, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde oynadığı son 3 maçını da kazanarak galibiyet serisine imza attı.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, Başantrenör Reşat Yazıcıoğlulları'nın yerine geçen Gökhan Öner'den sonra adeta uçuşa geçti. Öner yönetiminde ilk olarak Vakıfbank ile karşı karşıya gelen Karşıyaka Medical Point, müsabakayı 3-0 kazanmayı başardı. Daha sonraki iki maçında Çanakkale Belediyespor ve Havran Belediyespor'u da 3-0'lık skorla geçen yeşil-kırmızılılar, böylece başantrenör Gökhan Öner yönetiminde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçlardan sonra Karşıyaka Medical Point, 7 galibiyete ulaşarak ligde de 4. sıraya yükselmeyi başardı.

Öte yandan Karşıyaka Medical Point, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı müsabakada Edremit Bld. Altınoluk'u mağlup ederek hem üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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