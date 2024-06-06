Karşıyaka Medical Point, genç oyuncuları kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Medical Point, genç oyuncuları kadrosuna kattı

Karşıyaka Medical Point, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nehir Döngez, Derin Saygı ve Fadime Berra Aslan'ı kadrosuna kattığını duyuran yeşil-kırmızılılar, genç oyuncularla güçlendiklerini açıkladı.

06.06.2024 14:04
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Karşıyaka Medical Point, 2006 doğumlu olan Nehir Döngez, Derin Saygı ve Fadime Berra Aslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Karşıyaka Medical Point, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz ve İlarya Zararsız'ı transfer ettiğini açıklayan yeşil-kırmızılılar, şimdi de genç oyunculara yöneldi. İzmir ekibi, 2006 doğumlu olan Nehir Döngez, Derin Saygı ve Fadime Berra Aslan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "52 Çamlık Spor Kulübü'nde forma giyen 2006 doğumlu smaçör Nehir Döngez ve Beta Spor Kulübü'nde forma giyen 2006 doğumlu orta oyuncu Derin Saygı ile smaçör Fadime Berra Aslan, 2024 - 2025 Sezonunda takımımızda forma giyecek" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Medical Point, genç oyuncuları kadrosuna kattı - Son Dakika

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