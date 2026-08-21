Karşıyaka Mert Torlak İçin Pazarlıklara Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Mert Torlak İçin Pazarlıklara Başladı

Karşıyaka Mert Torlak İçin Pazarlıklara Başladı
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Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Torlak ile transfer görüşmelerine başladı. Transfer yasağına çözüm arıyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İzmir'e dönen Karşıyaka transferde eski oyuncusu Mert Yusuf Torlak'a kanca attı. Orta sahaya 10 numara arayışında olan yeşil-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda da takımda kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor. Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen eski alacağı Karşıyaka'nın transfer yasağına konu olan oyunculardan olan Mert Torlak'la alacağını taksitlendirerek kapatıp yeni sözleşme imzalamak için pazarlıklar sürüyor.

TRANSFER YASAĞINI AÇMAK İÇİN YOĞUN MESAİ VAR

Mert'le ilk görüşmede anlaşılamadığı, ikna çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Karşıyaka'ya Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan kiralanan Mert Torlak, 20 lig maçında 4 gol atmıştı. Gurbetçi orta saha geçen sezon ise Eskişehir Anadolu'da 23 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Yeşil-kırmızılılarda yönetim lige 2 hafta kala transfer yasağını açarak yeni oyuncuların lisanslarını çıkarmak için görüşmelerini de sıklaştırdı. Kamp dönüşü 3 gün izin yaparak antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak İzmir ekibi, lig öncesi son hazırlık maçını Aliağa FK'yla oynayacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

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