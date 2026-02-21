Karşıyaka, Nazilli deplasmanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, Nazilli deplasmanında

Karşıyaka, Nazilli deplasmanında
21.02.2026 12:46  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında yarın Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 44 puanla üçüncü sırada olan Karşıyaka, galibiyet hedefliyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında yarın Nazilli Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 22. haftada yarın saat 15.00'de Pamukören Sahası'nda Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 21 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 44 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, üçüncü sırada yer alıyor. Aydın temsilcisinin ise henüz galibiyeti bulunmazken, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla son basamak olan 16. sırada bulunuyor.

Karşıyaka, bu karşılaşmayı kazanarak hem üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hem de deplasmanda süren üç maçlık galibiyet özlemine son vermeyi amaçlıyor. Yeşil-kırmızılılarda savunmada görev yapan Alpay Eroğlu, ayak bileğinde meydana gelen yırtık nedeniyle forma giyemeyecek. Cezası süren İlyas da karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Öte yandan Ensar'ın cezası sona erdi. Hafta içinde U19 Milli Takımı'ndan dönen ve İstanbul'da Fenerbahçe ile haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Adem Yeşilyurt da kadroda yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Nazilli deplasmanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:09:59. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Nazilli deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.