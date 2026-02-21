Karşıyaka, Nazilli deplasmanında

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında yarın Nazilli Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 22. haftada yarın saat 15.00'de Pamukören Sahası'nda Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 21 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 44 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, üçüncü sırada yer alıyor. Aydın temsilcisinin ise henüz galibiyeti bulunmazken, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla son basamak olan 16. sırada bulunuyor.

Karşıyaka, bu karşılaşmayı kazanarak hem üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hem de deplasmanda süren üç maçlık galibiyet özlemine son vermeyi amaçlıyor. Yeşil-kırmızılılarda savunmada görev yapan Alpay Eroğlu, ayak bileğinde meydana gelen yırtık nedeniyle forma giyemeyecek. Cezası süren İlyas da karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Öte yandan Ensar'ın cezası sona erdi. Hafta içinde U19 Milli Takımı'ndan dönen ve İstanbul'da Fenerbahçe ile haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Adem Yeşilyurt da kadroda yer alacak. - İZMİR