Karşıyaka'nın konuğu Ayvalıkgücü Belediyespor - Son Dakika
27.04.2026 10:58  Güncelleme: 11:00
Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup play-off 1. tur rövanş maçında yarın Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahasında ağırlayacak.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın sezonun en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, play-off 1. tur rövanş karşılaşmasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek.

Ayvalık'ta oynanan ilk maçın 0-0 sona ermesi nedeniyle, rövanşta galip gelen taraf adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa, kazanan ekip 15'er dakikalık iki uzatma devresinin ardından, gerekirse seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Bu turu geçen takım ise bir sonraki aşamada Balıkesirspor ile Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka rakibine kaybetmedi

İzmir'in köklü ekiplerinden Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor, bu sezon üç kez karşı karşıya geldi. Normal sezonun ilk maçında Ayvalık'ta sahaya çıkan iki ekip, birbirine üstünlük kuramazken mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İzmir'de oynanan ikinci karşılaşmada ise Karşıyaka, rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki takım bu kez play-off turunda yeniden eşleşti. Ayvalık'ta oynanan ilk maç bir kez daha golsüz tamamlanırken, rövanş mücadelesi yarın İzmir'de oynanacak. Geride kalan üç karşılaşmada Karşıyaka, rakibi karşısında yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

