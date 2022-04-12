Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı

12.04.2022 12:29
Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'un ilk maçında 52 Orduspor FK'yı 6-0'la geçen Karşıyaka, yarın çeyrek finalde Amed Sportif'le karşılaşacak.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'un ilk maçında 52 Orduspor FK'yı 6-0'la geçen Karşıyaka, yarın çeyrek finalde Amed Sportif'le karşılaşacak. Nevşehir 2 Nolu Merkez Çim Saha'daki maç saat 13.00'te başlayacak. Kaf-Kaf rakibini mağlup ederse U19 şampiyonluğu yolunda adını yarı finale yazdıracak. Aynı ligde yine çeyrek finalist olan Turgutluspor, aynı saatte Ankara Elmadağ Stadı'nda Yomraspor'la, Bodrumspor da Konya Cumhuriyet Çim Sahası'nda Anagold 24 Erzincanspor'la yarı final için rakip olacak.


- İzmir
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Karşıyaka, Orduspor, Play Off, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşıyaka'nın U19'da çeyrek final heyecanı - Son Dakika
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