Karşıyaka Pınar Cup 2024'te Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Pınar Cup 2024'te Şampiyon Oldu

Karşıyaka, son maçında Merkezefendi'yi 94-51 yenerek Pınar Cup 2024'te birinci oldu.

21.09.2024 18:29
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BASKETBOL Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-51 yenen Karşıyaka, turnuvada birinciliğe ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94- 51 galip ayrıldı. Karşılaşmanı 13'er sayı ile tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi en skorer isimler oldu. Organizasyondaki ilk maçında da Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, iki müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Pınar Cup 2024'te Şampiyon Oldu - Son Dakika

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