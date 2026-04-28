Karşıyaka, play-off\'a veda etti

28.04.2026 22:47  Güncelleme: 23:01
TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek play-off'a veda etti.

Hakemler: Ahmet Şen, Kemal Mavi, İbrahim Ethem Potuk

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Erhan Öztürk, Hıdır Aytekin, Ömer Faruk Sezgin (Onur İnan dk. 80), Murat Arslan (Adem Yeşilyurt dk. 66), Selim Demirci, Berat Şahin (Yasin Uzunoğlu dk. 72)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Ahmet Akyüz, Adnan Demir, Erdinç Çepoğlu, Tugay Yıldırım, Hüseyin Erkan (Murat Şevik dk. 46), Yavuz Selim Taşer (Emirhan Ayhan dk. 90), Hamit Kurt (Mustafa Durgun dk. 90), Ufuk Özcan (Furkan Kozhan dk. 80), Baha Kısacık (Ata Kurtuluş dk. 72), Emirhan Boz

Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ

Goller: Ahmet Akyüz (dk. 52), Yavuz Selim Taşer (dk. 70) (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı kartlar: Murat Arslan, Berat Şahin, Mücahit Aslan, Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Hıdır Aytekin (Karşıyaka), Hüseyin Erkan, Bartu Dinç, Murat Şevik (Ayvalıkgücü Belediyespor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 23:03:05. #7.13#
