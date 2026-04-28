Karşıyaka, play-off\'a veda etti

TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek play-off'a veda etti.
Hakemler: Ahmet Şen, Kemal Mavi, İbrahim Ethem Potuk
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Erhan Öztürk, Hıdır Aytekin, Ömer Faruk Sezgin (Onur İnan dk. 80), Murat Arslan (Adem Yeşilyurt dk. 66), Selim Demirci, Berat Şahin (Yasin Uzunoğlu dk. 72)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Ahmet Akyüz, Adnan Demir, Erdinç Çepoğlu, Tugay Yıldırım, Hüseyin Erkan (Murat Şevik dk. 46), Yavuz Selim Taşer (Emirhan Ayhan dk. 90), Hamit Kurt (Mustafa Durgun dk. 90), Ufuk Özcan (Furkan Kozhan dk. 80), Baha Kısacık (Ata Kurtuluş dk. 72), Emirhan Boz
Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ
Goller: Ahmet Akyüz (dk. 52), Yavuz Selim Taşer (dk. 70) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Murat Arslan, Berat Şahin, Mücahit Aslan, Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Hıdır Aytekin (Karşıyaka), Hüseyin Erkan, Bartu Dinç, Murat Şevik (Ayvalıkgücü Belediyespor) - İZMİR
