Karşıyaka Spor Kulübü Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü Destek Çağrısı Yaptı

Karşıyaka Spor Kulübü Destek Çağrısı Yaptı

Karşıyaka Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki mücadelesine devam edebilmesi için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kulüp, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşarken, futbol takımının 7 Ocak'ta yapılması gereken ödemelerin yapılmaması halinde sezonun boşa gideceğini vurguladı.

04.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:08
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Karşıyaka Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yardım çağırısında bulunarak, "112 yıllık tarihi bulunan kulübümüzün yarışmacı takımlarının ligdeki mücadelesine devam edebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Tarihinin en zor günlerini yaşayan Karşıyaka Spor Kulübü, birçok branşta sporcularına ödeme yapamadığı için yardım istemeye devam ediyor. Son olarak 'Bugün değilse ne zaman' başlıklı resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yeşil-kırmızılı kulüp, 7 Ocak Salı gününe kadar futbol takımına ödeme yapılması gerektiğini vurguladı. Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Gültekin'in imzasıyla yapılan açıklamada, "Sayın milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Karşıyaka Kaymakamımıza, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve Eski başkanlarımız ile yöneticilerimiz dahil olmak üzere siz değerli Karşıyakalılara sesleniyoruz. 112 yıllık tarihi bulunan kulübümüzün yarışmacı takımlarının ligdeki mücadelesine devam edebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Futbol takımımızın 7 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi gereken ödemeleri bulunmakta. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise sezonun tüm emeği boşa gidebilir. Camiamızın içinden çıkacak 1000 taraftarımızdan, 100 esnafımızdan, 10 iş insanımızdan gelecek destek, kulübümüze çok önemli katkılar sağlayacak. Başka Karşıyaka yok. Gelin, el ele vererek Kulübümüze sahip çıkalım" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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