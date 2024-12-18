Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi Gezileri Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi Gezileri Başladı

Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi Gezileri Başladı

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen KSK Müze gezileri, Türkbirliği İlkokulu öğrencileriyle başladı. Öğrenciler, kulübün tarihi ve kupalarının hikayelerini dinleyip Karşıyaka forması ve hediyeler aldı.

18.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:19
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Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu'nun Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği KSK Müzesi gezileri başladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu'nun Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği ve Karşıyaka Belediyesi'nin yanı sıra eski başkanlardan Azat Yeşil'in destek verdiği KSK Müze gezileri başladı. Yeşil-kırmızılı kulübün, Mavişehir'deki müzesinin ilk ziyaretçileri Türkbirliği İlkokul öğrencileri oldu. Müze gezisinde, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, KSK Divan Başkanı Atakan Karakaplan, divan kurulu üyeleri Vehbi Moğul ve Osman Avcı ile Türkbirliği Okul Müdürü Celal Demirkol da hazır bulundu. KSK Müze gezisi büyük ilgi gördü. Öğrencilere Karşıyaka Spor Kulübü'nün tarihini takımın kalecilerinden ve müzenin kurulmasında büyük emeği olan Ekrem Güçsav ile 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türk bayrağını taşıyan milli atlet Semra Aksu anlattı. Minik öğrenciler, raflarda gördükleri kupaların hikayelerini ve Karşıyaka Spor Kulübünün nasıl kurulduğunu büyük bir heyecan ve merakla dinledi. Geleceğin Karşıyakalıları, 112 yıllık kulübün geçmişini en bilgili kişilerden öğrendi. Gezi sonrası katılımcı öğrencilere, Karşıyaka forması ve yeşil-kırmızılı çeşitli hediyeler verildi.

Okul ziyaretleri; Karşıyaka'daki farklı ilk ve orta okulların öğrencilerinin katılımı ile 16 Ocak 2025 tarihine kadar, Salı ve Perşembe günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında devam edeceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi Gezileri Başladı - Son Dakika

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