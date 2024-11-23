Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yönetim Krizi ve Olağanüstü Kongre Çağrısı

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İZMİR'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da yaşanan istifalar sonrası yönetimin düşmesi ve olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, camiaya önemli mesajlar verdi. Denetleme Kurulu ile dün gerçekleştirdikleri toplantının ardından kulübün durumunu kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini dile getiren Karakaplan, "Karşıyaka Spor Kulübü, köklü tarihi boyunca elde ettiği başarılar ve temsil ettiği değerlerle her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Ancak, bugün ne yazık ki, kulübümüzü ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bırakan, sürdürülemez bir mali yapı ve plansız bir yönetim anlayışı ile yüz yüzeyiz. Son seçimlerde büyük vaatlerle göreve gelen mevcut yönetim, yüksek bütçeli projelerle basketbol ve diğer branşlarda iddialı hedefler ortaya koymuş, ancak yanlış mali ve sportif planlamalar neticesinde kulübümüzü ekonomik olarak derin bir çıkmaza sürüklemiştir. Şeffaflıktan uzak, kısa vadeli başarıya odaklanan bu yönetim anlayışı, camiamızın beklentilerini karşılamadığı gibi kulübümüzü daha da zor bir döneme itmiştir" dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün yalnızca sportif değil, mali ve idari anlamda da ciddi bir kriz yaşadığının aşikar olduğunu ifade eden Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan şöyle devam etti:

"Bu durum, sadece bugünümüzü değil, kulübümüzün geleceğini de ciddi şekilde tehdit etmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak kararlar, yalnızca kulübümüzün değerlerine zarar vermekle kalmamış, camiamızdaki dayanışma ve birlik ruhunu da zedelemiştir. Karşıyaka Divan Başkanlık Kurulu olarak, kulübümüzü bu zor günlerden çıkaracak adımları ivedilikle atmaya kararlıyız. Bu doğrultuda, yönetim kurulundaki istifalar nedeni ile, yönetim kurulu üye sayısı 6'nın altına düşmesi ile olağanüstü seçim süreci başlamıştır. Hedefimiz, Karşıyaka'nın geleneklerine ve değerlerine bağlı, mali disiplini ön planda tutan, liyakate dayalı ve camiamızın tüm paydaşlarını kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla kulübümüzü yeniden hak ettiği noktaya taşımaktır."

"ÇAĞRIMIZIN KULÜBÜN YALNIZ BIRAKILMAMASIDIR"

Birlikte ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Karakaplan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Camiamızın her bir üyesine çağrımız, Karşıyaka Spor Kulübü'nün bu kritik süreçte yalnız bırakılmamasıdır. Bugüne dek tarihimizden aldığımız güçle birçok zorluğun üstesinden geldik; bugün de bu mücadele ruhuyla ayağa kalkacağız. Her Karşıyakalının desteği ve dayanışması, kulübümüzün geleceğini yeniden inşa etmemiz için hayati önem taşımaktadır. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Karşıyaka Spor Kulübü'nü hak ettiği güçlü geleceğe taşıyacağımıza olan inancımız tamdır."