Taha'yı Antalyaspor ve Bodrumspor'un transfer ederek tecrübe kazanması için kiralık vermeyi planladığı öğrenildi. Menajerler kanalıyla Kaf-Kaf'a 250 bin TL civarında bonservis teklifi sunulduğu, resmi teklif gelmediği öğrenilirken, Karşıyaka genç yıldız adayını düşük bonservis ücretiyle göndermeyecek. Taha'yla birlikte geçen sezon U19'da final oynayan takımdan toplam 9 futbolcu yeşil-kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ilk etap antrenmanlarına katılıyor. Kaf-Kaf, 22 Temmuz'da Bolu 'ya kampa gidecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka Taha'yı bırakmayacak - Son Dakika

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