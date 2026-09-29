Karşıyaka, teknik direktörlüğe 50 yaşındaki Zafer Uysal\'ı getirdi

Karşıyaka, teknik direktörlük görevine 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Zafer Uysal'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Burhanettin Basatemür'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mız, Teknik Direktörlük görevi için Zafer Uysal ile sözleşme imzalamıştır.

Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler; Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Takımımızla birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.