Karşıyaka\'ya FIBA\'dan Transfer Yasağı

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Karşıyaka Basketbol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından kendilerine transfer yasağı kararı verildiğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ekonomik sorunlardan dolayı zorlu günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ödeme yapamadığı için Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda son olarak da Baş antrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrılmıştı. Kadroda rotasyon oluşturmakta zorlanan İzmir ekibi, yeni bir yapılanma için harekete geçti. Bu süreçte kadrosuna yeni oyuncular katmaya hazırlanan Karşıyaka, FIBA'dan transfer yasağının gelmesiyle bu oyuncuları beklemeye aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verilmiş ve bir yerli ile iki ABD'li oyuncunun transferi imza aşamasına getirilmiş olmasına rağmen, FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararı nedeniyle bu planlar beklemeye alınmıştır.

Bu yasağın, 2022-2023 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik Ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir.

Bu süreçle ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde basketbol şube yetkililerimiz tarafından düzenlenecek bir basın toplantısıyla camiamızla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Taraftarlarımızdan, bu zorlu süreçte gösterecekleri anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Karşıyaka'mızı hak ettiği güçlü yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." - İZMİR