Karşıyaka'ya Yeni Transfer: Charles Manning Jr.

18.08.2025 11:30
Karşıyaka, skorer guard Charles Manning Jr.'ı kadrosuna kattı. Manning dördüncü yabancı oldu.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Karşıyaka skorer guard Charles Manning Jr.'ı kadrosuna kattı. Karşıyaka'nın dördüncü yabancısı olan 27 yaşında, 1.96 boyundaki oyuncu 2022'de Alabama Jaguars'tan mezun olduktan sonra Avrupa'da Metalac Valjevo, FMP Belgrad, EWE Baskets Oldenburg, Napoli Basket ve son olarak Avtodor Saratov forması giydi. Manning geçen sezon VTB Ligi'nde 7.6 sayı, 2.2 ribaund, 2.2 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Charles Manning, Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi uzun forvet Justin Alston, forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven, oyun kurucu Ege Özçelik ve Meriç Murat Kuntker'den sonra 8'inci transferi oldu.

Kaynak: DHA

