Karşıyaka, Yavuz Gültekin\'i Kadrosuna Kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, 26 yaşındaki kısa forvet Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yavuz Gültekin Karşıyaka'mızda. Kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise Bursaspor Basketbol'da tamamlayan Yavuz Gültekin, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verdi.