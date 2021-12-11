Karşıyaka yeni seri peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle bu sezon ilk kez çıkışa geçtikten sonra geçen hafta lider Fethiyespor'a 1-0 mağlup olan Karşıyaka, yarın Belediye Derincespor deplasmanında 3 puan arayacak.

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak, sarı kart cezalısı İhsan Furkan, kadro dışı olan Doğukan ve Alperen forma giymeyecek. Kötü başladığı grupta Fethiye maçına kadar 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, 15 haftada hanesine yazdırdığı 19 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Kocaeli temsilcisi ise 25 puanla Play-Off hattında bulunuyor.