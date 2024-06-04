Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışına başladı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışına başladı

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlamak istiyor. Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, teknik direktör arayışına başladı. Mesut Toros, Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü olabilir.

04.06.2024 11:10
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Karşıyaka'da başkanlık görevine yeniden getiren İlker Ergüllü'nün yeni sezon öncesi teknik direktör arayışına başladığı ifade edildi.

Yeni sezona TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Karşıyaka, teknik adam arayışına başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçilen İlker Ergüllü ve Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın bir liste oluşturduğu ve yavaş yavaş buradaki teknik direktörlerle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon üç farklı çalıştırıcı ile çalışan Karşıyaka, bu kez teknik adam kararında nokta atışı yapıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Mesut Toros ismi ön planda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Batman Petrolspor'u şampiyon yapan Mesut Toros, Karşıyaka'nın teknik direktörlük adayları arasında en ön sırada yer alıyor. Camianın da sıcak baktığı teknik adamın uygun şartların oluşması durumunda yeşil-kırmızılıların yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan 2018-2019 sezonunda Karşıyaka'yı çalıştıran Mesut Toros, yeşil-kırmızılı takımı Play-off'a taşıyarak başarılı bir performans sergilemişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mesut Toros, Karşıyaka, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışına başladı - Son Dakika

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