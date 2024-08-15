Karşıyaka, yeni yabancılarına kavuştu - Son Dakika
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Karşıyaka, yeni yabancılarına kavuştu

Karşıyaka, yeni yabancılarına kavuştu

Karşıyaka Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi Kübalı oyuncular Liset Herrera Bianco ve Kenia Carcaces'i transfer etti. Yeni transferler İzmir'e geldi ve takım yöneticileri tarafından karşılandı.

15.08.2024 13:29
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İZMİR,

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yıllardır hasret kaldığı Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için bu sezon güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, yeni yabancılarına kavuştu. Yeşil-kırmızılıların sezon öncesi sözleşme imzaladığı Kübalı oyuncular Liset Herrera Bianco ve Kenia Carcaces, İzmir'e geldi. Yeni transferler Bianco ve Carcaces'i Adnan Menderes Havalimanı'nda Voleybol Şube 2'nci Başkanı Berrin Baysak, Altyapı Şube Başkanı Mehmet Doğan ve yöneticiler Mert Öztamur, Hakan Kurt, Yalçın Gökalp, Gamze Kocatoros, Serkan Şahan çiçekler ve Karşıyaka atkısıyla karşıladı. Karşıyaka filede yeni sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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