Karşıyaka yerinde saydı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır üst sıralara yaklaşmaya çalışan Karşıyaka, üst üste 2 galibiyetin ardından lider Fethiyespor'a tek golle yenilince başladığı yere döndü. Grupta 15 maçta 19 puanda kalan yeşil-kırmızılı ekip, henüz ilk yarıdan zirvenin 18 puan, Play-Off hattının ise 6 puan gerisinde yer alıyor. İzmir ekibinin düşme hattıyla arasında ise 5 puanlık fark var.

İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısını Play-Off barajındaki rakipleri Belediye Derincespor'a konuk olup, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u ağırlayarak tamamlayacak. Karşıyaka, devre arasında transfer yasağını tekrar açarak yapmayı planladığı takviyeler ve ikinci yarıda iç sahada taraftar desteğini daha fazla yanına çekebileceği Bornova Stadı'na geçecek olmasıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor.