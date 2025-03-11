Kartepe Belediyespor, Hokey 1. Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Kartepe Belediyespor, Hokey 1. Ligi'nde Şampiyon Oldu

Kartepe Belediyespor, Hokey 1. Ligi\'nde Şampiyon Oldu

Kartepe Belediyespor, Osmaniye'de düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupası Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a hediye edildi.

11.03.2025 14:03  Güncelleme: 14:09
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Kartepe Belediye spor Hokey Takımı, Erkekler Salon Hokeyi 1'inci Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada şampiyon olan Kocaeli temsilcisi, şampiyonluk kupasını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a hediye etti.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1'inci Lig müsabakaları sona erdi. Tosyalı Spor Salonu'nda 24- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda 10 takım kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Kartepe Belediyespor şampiyon olurken, Gaziantep Hokeygücü ikinci, Aden SK ise üçüncü sırada yer aldı. Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kartepe Belediyespor, sezon boyunca sergiledikleri performansla takdir topladı.

Turnuva sonrası takımı ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "1998'den bu zamana kadar hiç madalyam yoktu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir ekibimiz tarafından şahsıma madalya getirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sporcularımıza ve spor kulüplerimize her zaman destek oluyoruz. Kartepe'de şampiyonlar yetiştirmek, Kartepeli sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Mustafa Kocaman, Yerel Yönetim, Basketbol, Osmaniye, kocaeli, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepe Belediyespor, Hokey 1. Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika

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