Kartepe'de AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı koşuldu - Son Dakika
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Spor

Kartepe'de AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı koşuldu

Kartepe\'de AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası\'nın 2. ayağı koşuldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'nün desteğiyle düzenlenen yarışlarda 30 sporcu, 5 farklı kategoride mücadele etti. Yarışın ikinci gününde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

05.05.2024 17:45  Güncelleme: 17:46
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde koşuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce Kartepe Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler Kategori 1: İlker Aktaş (GP Garage My Team)

Erkekler Kategori 2: Engin Apaydın (Atış Motor Sports)

Erkekler Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur (Atış Motor Sports)

Erkekler Kategori 4: Cem Yalın (GP Garage My Team)

Erkekler Kategori 5: Bahadır Sevinç

Kadınlar Kategori 1: Serap Kotan (Ege Asal Motorspor)

Kadınlar Kategori 3: Hande Erdoğan

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kartepe'de AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı koşuldu - Son Dakika
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