Kartepe\'de Yaz Spor Okulları Sezonu Açılıyor

Kartepe'de çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen spor okulları sezonunu açıyor.

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okullarında çocuklar; futbol, halk oyunları, karate, basketbol, voleybol, cimnastik, boks, tenis ve güreş dallarında eğitim alabilecek. 1 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz yaz spor okullarında 4-9 yaş grubu cimnastik, 8-14 yaş grubu, futbol, halk oyunları, karate, basketbol, voleybol, boks, tenis, ve güreş olmak üzere farklı branşlarda eğitim verilecek.

Öte yandan Kartepe Genç Akademi yaz dönem branş kayıtları da başladı. Gitar, keman, bağlama, piyano, ney, FETEM, robotik kodlama, 3D yazıcı, drama, planetaryum, e-spor, İngilizce, eğlence alanı ve çocuk oyun evi kayıtları başlıyor. - KOCAELİ