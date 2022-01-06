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Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı - Son Dakika

Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

06.01.2022 12:58
Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek.TAAHHÜTNAME SÜRESİ UZADI

Bu arada Bakan Kasapoğlu, 2021 – 2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6 – 10 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar.


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Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Kredi, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı - Son Dakika Spor


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