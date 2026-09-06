Kasımpaşa 2-2 Amed: Orban'dan Beraberlik - Son Dakika
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Kasımpaşa 2-2 Amed: Orban'dan Beraberlik

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Süper Lig 4. haftada Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Güven Yalçın ve Benedyczak'ın golleriyle 2-0 öne geçti, ancak Orban'ın 59 ve 83. dakikalardaki golleri skoru eşitledi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay (Dk. 82 Atakan Müjde), Rafferty (Dk. 67 Mendes), Baldursson (Dk. 72 Emirhan Boz), Benedyczak (Dk. 82 Rak-Sakyi), Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse (Dk. 77 Muhammed Khalil), Dellova, Bates, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 46 Furkan Soyalp), Krasnic, Ballet (Dk. 66 Lutin), Dia Saba (Dk. 85 Mehmet Yeşil), Umut Meraş, Diagne (Dk. 46 Orban)

Goller: Dk. 20 Güven Yalçın, Dk. 52 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 59 ve 83 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 58 Dia Saba, Dk. 90+3 Bates (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 75 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Rak-Sakyi, Dk. 90+3 Emirhan Boz, Dk. 90+3 Güven Yalçın, Dk. 90+5 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldı.

52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine çıkardı. Raffety'nin vuramadığı top savunmadan sekip Benedyczak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelerle buluştu: 2-0.

56. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Raveloson'un kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis yakın mesafeden gole engel oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın pasında Benedyczak yakın mesafeden vurdu, kaleci Lafont gole engel oldu. Dönen top Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Aynı dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 1'e indirdi. Krasnic'in uzun pasında Ayberk'in araya girmek istediği topu kapan Orban, sağ kanattan atağa kalkarken kaleci Gianniotis'in önde olduğunu gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

73. dakikada Ali Yavuz Kol'la duvar pası yapan Mendes, soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Lafont gole izin vermedi.

83. dakikada maça denge geldi. Muhammed Khalil'in pasında savunmanın arkasına sarkan Orban, soldan ceza sahasına girip yerden vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa 2-2 Amed: Orban'dan Beraberlik - Son Dakika

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