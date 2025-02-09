Kasımpaşa 3-2 Rizespor\'u Geçti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Winck'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında da Costa, ön direkte bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 3-1
80. dakikada orta sahanın solundan kullanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic topu ceza sahasına ortaladı. Ceza yayı üzerinde iyi yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda kale alanına yönelen topa Sowe son dokunuşu yaptı. Kaleci Sinan Bolat'ın önünde seken meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Gökhan Gül dk. 74), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Opoku dk. 90+3), Ben Ouanes, da Costa (Can Keleş dk. 74)
Yedekler: Gianniotis, Sadık Çiftpınar, Brekalo, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Barak
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Jurecka dk. 63), Papanikolaou, Mithat Pala (Hadziahmetovic dk. 46), Ghezzal, Varesanovic (Alikulov dk. 63), Akintola (Zeqiri dk. 77), Sowe
Yedekler: Canberk Yurdakul, Buljubasic, Ayberk Karapo, Minchev, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Rodrigues (dk. 26), Hajradinovic (dk. 45+8 pen.), da Costa (dk. 57) (Kasımpaşa), Ghezzal (dk. 30), Sowe (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (dk. 38) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Cafu, Aytaç Kara (Kasımpaşa), Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
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