Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Yendi

Stat: GAİN Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 Lima), Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca (Dk. 46 Cordova), Janvier (Dk. 80 Rony Lopes), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Hwang), Augusto
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 83 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Cafu (Dk. 67 Barak), Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo (Dk. 76 Fall), da Costa
Goller: Dk. 2 Ben Ouanes, Dk. 34 Brekalo (Kasımpaşa), Dk. 66 Cordova (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 51 Balkovec, Dk. 53 Fatih Aksoy, Dk. 57 Augusto, Dk. 73 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
57. dakikada Kasımpaşa'nın merkezden geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.
66. dakikada Alanyaspor karşılaşmadaki tek golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe ortasında Aliti'nin kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cordova meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
68. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in ortasına iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
84. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yasin Özcan'ın ceza sahasına ortasında Fall'ın gelişine vurduğu şutta topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.
Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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