Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın,
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov (Dk.87 Mithat Pala), Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic (Dk. 46 Zeqiri), Minchev (Dk. 74 Hadziahmetovic), Sowe
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Sadiku (Dk.77 Cafu), Hajradinovic (Dk. 90+6 Omeruo), Aytaç Kara (Dk. 88 Sadık Çiftpınar), Ouanes, Faal
Gol: Dk. 6 Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 38 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Opoku, 45+3 Winck, Dk. 84 Cafu (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
72. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa kafayla vuran Ouanes'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.
81. dakikada sol kanattan Akintola'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte gelişine vuran Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+7. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa Sowe'un kafa şutunu kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma, konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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