Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. Yasin Özcan'ın pasıyla Oğulcan Çağlayan'ın şutu kornere çeldi. Hajradinovic'in pasıyla Oğulcan Çağlayan'ın şutu ise auta gitti. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

01.03.2024 21:04
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ, Caktas, Manaj, Menig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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