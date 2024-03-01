Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ, Caktas, Manaj, Menig
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.
İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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