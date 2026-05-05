Kasımpaşa-Kocaelispor: İlk Yarı 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Sissoho, Haidara, Show, Keita, Agyei, Nonge, Can Keleş, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 23 Agyei (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Kocaelispor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1

34. dakikada Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.