Kasımpaşa, Konyaspor karşısında 1-0 geride

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında top ceza sahası içinde Ethemi'nin önünde kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerken bu oyuncunun ikinci denemesinde kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Ethemi'nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Gianniotis'i de yanıltırken, Ndao meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi giden topu kaleci Slowik kornere çeldi.a
43. dakikada savunma arkasına gönderilen topu Ben Ouanes tek pasla içeri çevirdi. Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda savunmadan da seken top az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Jackson Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Yunus Emre Gedik, Taylan Utku Aydın, Thomas Zai, Rochinha, Loret Sadiku, Samuel Bastien, Julien Ngoy, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Konyaspor: Jakub Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Teenage Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Steven N'zonzi, Alassane Ndao, Oğulcan Ülgün, Valon Ethemi, Junior Sambou
Yedekler: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Filip Damjanovic, Anderson Niangbo, Alexandru Cicaldau, Yunus Mallı, Louka Prip, Sokol Cikalleshi, Marlos Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Gol: Alassane Ndao (dk. 21) (Konyaspor)
Sarı kart: Omeruo (Kasımpaşa) - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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