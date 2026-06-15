Kasımpaşa, Matei Ilie ile Sözleşme İmzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj forması giyen Matei Ilie ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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