Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu mağlubiyetten ders alarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor' - Son Dakika
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu mağlubiyetten ders alarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetten ders alarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Uğurlu, maçta yapılan basit top kayıplarının maçın gidişatını belirlediğini ve duran toplarda rakibin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın hedeflerine ulaşmak için her maça galibiyet için çıktığını ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

21.04.2024 23:01
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- Sami Uğurlu: "Bu mağlubiyetten ders alarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"

GAZİANTEP - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, deplasmanda 2-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Bu mağlubiyetten ders alarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa 46 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 34'e yükselterek düşme potasından yukarı çıktı. Maç sonu konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sami Uğurlu, "Oyunun genelinde aslında baktığınızda yüzde 70'e yüzde 30 civarında bir topla oynama vardı. Ancak tabii bu çok fazla şeyi değiştirmiyor. Bizim özellikle orta sahada yaptığımız basit top kayıpları tabii ki de aslında maçın gidişatını belirledi. Bizi daha çok üzen şey rakibin özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu düşünüyorduk, biliyorduk. Çünkü duran topları iyi kullanan ve bunları sonuçlandırmaya çalışan etkili oyunculara sahipler. Buna aslında önlem almıştık ama önlem aldığımız taraftan iki tane gol yemek, iki tane duran toptan gol yemek, tabii ki de bizim adımıza üzücü. Gaziantep'in maça iyi başlayacağını biliyorduk. Çünkü çok ciddi puana ihtiyaçları var. Bizim de hedeflerimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız var, her maça galibiyet için çıkıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki; Gaziantep deplasmanı, ya da Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı bizim için çok fark etmiyor. Biz tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Bunun için oynuyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Oyuncu profiline baktığınız zaman da geçiş hücumunu çok etkili oynayan genel sezon itibariyle baktığımızda bir Kasımpaşa takımı var. Özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye ciddi hücum geçişleri yapabilen, önde keskin oyunculara sahip bir takımız. Merkez ve orta sahada da çok çabuk savunma arkasına attığımız toplarla sonuca gittiğimiz birçok maç yaşadık. Ancak bizim handikabımız tabii ki de kapalı savunma ve kapalı savunmaya set hücumu yaparken ciddi problemlerimiz var. Ön bölgede en fazla top kazanan takımlardan bir tanesi olsak da bununla birlikte en çok da top kaybeden takımlardan bir tanesiyiz. Bu da aslında maçı genel anlamda özetliyor. Dediğim gibi her oynadığımız maç, her yaptığımız antrenmanda amacımız hem oyunu hem oyuncuları hem kendimizi geliştirmek. Tabii ki kazanırken de bir şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Ancak kaybederken de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz son maça kadar. Gaziantep takımını ve Selçuk Hocayı galibiyetleri için tebrik ediyorum. Biz de bu mağlubiyetten ders alarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Bu mağlubiyetten ders alarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor' - Son Dakika

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