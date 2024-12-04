KASKF Başkanı Murat Aydın, Ödül Töreninde Özür Diledi - Son Dakika
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Spor

KASKF Başkanı Murat Aydın, Ödül Töreninde Özür Diledi

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, '2023-2024 Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Töreni'nde yaşanan davet eksiklikleri nedeniyle BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve diğer kuruluşlardan özür diledi. Törende 123 kupa ve 30 plaket verildi.

04.12.2024 19:56
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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, '2023-2024 Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Töreni'nde yaşanan davet eksiklikleri sebebiyle BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve diğer kuruluşlardan özür diledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende, 123 kupa ve 30 plaket sahiplerini buldu. Başarılı kulüplerin ödüllendirildiği organizasyonun ardından açıklama yapan Aydoın, "Bu büyük organizasyonda, davetiyelerini iletemediğimizMetehan Küpçü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan özür dileriz. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski milli futbolcu Tanju Çolak, protokol üyeleri ile ktılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, amatör sporun gelişimine katkı sağlayanlara minnettar olduklarını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor KASKF Başkanı Murat Aydın, Ödül Töreninde Özür Diledi - Son Dakika

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