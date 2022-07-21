Kastamonu Belediyepsor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi.

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla bu sezon hem lig hem Süper Kupa hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları müsabakalara hazırlanıyor.

Sol oyun kurucu Betül Yılmaz, AA muhabirine, çok sayıda maça çıkacakları bir sezona hazırlandıklarını söyledi.

Amaçlarının her alanda başarı elde etmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. En azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız grup maçları bitene kadar yoğun bir dönem geçireceğiz. Bu da şubat ayının sonuna kadar bol bol maç yapacağımız anlamına geliyor. Türkiye liginde oynayacağımız maçlar bizi Şampiyonlar Ligi'ne en güzel şekilde hazırlayacak. Ağır ve sert antrenmanlar yapıyoruz. Her maça bir sonraki maçın antrenmanıymış gibi çıkıp, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Yeni transfer Yaren Berfe Göker ise iyi bir sezon geçirmek istediklerini belirterek, "Takımın havası çok iyi. Herkesle konuşup anlaşabiliyoruz. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Sporcular arasında iletişim çok iyi. Benim için Avrupa ilk kez olacak. En iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Şampiyonluklara alışmış bir takımız. Ligde tekrar şampiyon olmak, Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da gitmek istediğimiz en iyi yere kadar ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.