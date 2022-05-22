Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

22.05.2022 14:47
Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Hentbol 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hentbol 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlar Süper Ligi 21'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kastamonu'da oynanan maçta Yenimahalle Belediyesi'ni 29-28 yenen Kastamonu Belediyesi, dördüncü kez lig şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu Kastamonu Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
YORUMLAR
500
Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Son Deplasmandan Galip Döndü Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Son Deplasmandan Galip Döndü
Kaynak: DHA

Kastamonu, Hentbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement