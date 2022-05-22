Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Hentbol 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlar Süper Ligi 21'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kastamonu'da oynanan maçta Yenimahalle Belediyesi'ni 29-28 yenen Kastamonu Belediyesi, dördüncü kez lig şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu Kastamonu Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

