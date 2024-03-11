Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kayseri Erciyes'teki şampiyona 140 ülkede canlı yayınlandı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Kusursuz yapılan bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum" Türkiye'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ve 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın 140 ülkesinde canlı...
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili yapılan algıyı kabul etmediğini belirterek, oyuncularını tebrik etti. Üzülmez, takımının emeklerinin görmezden gelindiğini ve kazandığını söyledi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Laine takımdan ayrı çalışırken, Mithat Pala ve Benhur Keser ise ameliyat olduğu için çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversiteler arası Hokey Turnuvası'nda dördüncü olarak gelecek için umut verdi.
2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında yapılan yıldızlar Taekwondo müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmalar sonucunda Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde birincilikleri elde eden sporcular belirlendi.
Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, 29. haftada aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırarak Tolunay Kafkas'ı takımın başına getirdi. Kafkas yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştiren Karagümrük, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Karagümrük, 15 Mart'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde düz koşu yapan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı. Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 27. haftasında 17 Mart Pazar günü 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak.
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Şota Arveladze ile yollarını ayıran takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mücadele 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş hakkındaki açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair örnekler vererek "paradoks" vurgusu yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, Galatasaray'ın geçmişte Türk hakemlerine güvendiğini belirten ifadeler ve TFF'ye memnuniyetini dile getiren söylemler örneklendirildi.
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