Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Laine takımdan ayrı çalışırken, Mithat Pala ve Benhur Keser ise ameliyat olduğu için çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.