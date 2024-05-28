Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor\'u mağlup ederek dördüncü sırada tamamladı

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Hentbol Kadınlar Süper Lig sıralama etabında Görele Belediyespor'u 38-30 yenen Kastamonu Belediyespor, 2023-2024 sezonunu dördüncü sırada tamamladı.

Ligde play-off dördüncülük-beşincilik müsabakası, Kastamonu Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.

Ankara'da yapılan müsabakanın ilk yarısını 16-15 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 38-30 kazandı.

Bu sonuçla ligi Kastamonu Belediyespor dördüncü, Görele Belediyespor beşinci sırada bitirdi.

Maçın ardından düzenlenen törende Kastamonu Belediyespor'a plaketini, Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Ediz Erkovan verdi.

Armada Praxis Yalıkavak'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda, Yenimahalle Belediyespor ikinci, Konyaaltı Belediyespor ise üçüncü oldu.